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إزالة سوق الخضروات والفاكهة القديم في ينبع 

Time منذ 7 دقائق
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إزالة سوق الخضروات والفاكهة القديم في ينبع 

ينبع (صدى):
أزالت بلدية ينبع سوق الخضروات والفاكهة القديم والذي يطلق عليه الخان ، ضمن خطة للبلدية لتطوير المرافق العامة.

ويعود عمر السوق إلى ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، حيث تُواصل وتتابع بلدية محافظة ينبع، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في نطاق المحافظة وجميع المراكز التابعة لها، بتنفيذ العديد من الجولات الرقابية ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية.

وكثّفت البلدية جولاتها الميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم تنفيذ جولاتها للمطاعم والمحلات التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية، والتأكد من نظافة معدّي الطعام والباعة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طبليات خشبية من إحدى المخابز غير صالحة للاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..

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