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صورة نادرة للشيخ عبدالله بالخير في قصر خزام بجدة 

Time منذ 9 دقائق
Views 1170
صورة نادرة للشيخ عبدالله بالخير في قصر خزام بجدة 

جدة (صدى):
وثق الشيخ عبدالله بالخير في قصر خزام بجدة يحمل مسدسا أهداه الرئيس جمال عبدالناصر للملك سعود-رحمهم الله-

وشهد قصر خزام بجدة توقيع اتفاقيات وأحداثاً مهمة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بين المملكة ودول العالم، منها توقيع أول اتفاقية للتنقيب عن النفط في المملكة.

وبدأ بناء قصر خزام التاريخي بأمر الملك عبدالعزيز في 1928 واكتمل في 1932، في قلب جدة ويرجع اسم القصر لانتشار نبات الخزامى في المنطقة التي بُني فيها، واستخدم الملك المؤسس القصر ديواناً يستقبل فيه ضيوف الدولة وكبار المسؤولين وعامة الشعب.

وشهد القصر توقيع اتفاقيات ومعاهدات مهمة، منها أول اتفاقية في الامتياز للتنقيب عن البترول بين الحكومة السعودية التي وقعها الشيخ عبدالله السليمان ممثلاً عن الملك عبدالعزيز، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، ومثلها مستر لويد هاملتون في 1933، واتفاقيات أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..

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