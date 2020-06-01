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"البيئة": أكثر من 80 ألف مربٍ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

Time منذ ساعة
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"البيئة": أكثر من 80 ألف مربٍ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة "أنعام"، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة, مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

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أحدث التعليقات

احمد
الردى مننا ولا الواجب نلعن ابو امريكا اقتصاديا وغيره وتشوفون اليهود كيف يقبلون احذيتنا ووجوب عمل خطط من الابره للطائره من دول اخرى وتقوية انفسنا ودخول معترك الصناعه وايران المفلسه تصنع لانها علاقه بروسيا الداجه ومع ذلك صنعوا شيء ومبالك وعلاقتنا قويه لقوه المال وسلامتكم
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
لو شافه جمال العمواسي راح يبطل يربي قطاوة عنده في البيت ههههههههههه
Root
والله يا قعد يقطعه بلسانه كأنه جمبري، تحسب فيه فراامة فبطنه بسم لله ماشاء الله هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
اتصلت بي الوالدة حفظها الله وطلبت مني للحضور لمكة وإحضار تريلا على حد وصفها وإخلاء الشفتين المؤجرة لي في الدور الأرضي والدور الأخير والتي لها جميع أوراقي البحثية بعد آم حفظتها بالايجارات عديد ومديد من السنوات والسؤال هنا هذه الأوراق مجرد شاهد عيان وورقة تحفظ البحث بعدي لكن يستطيع قراءته وهذا محال مستحيل ولقد سبق وإن إتصل الفريق ركن من طرف سيدي رحمه الله بالوالدة ليسألها هل ابنك ماجد فعلا مريض نفسي فقالت له الحقيقة يتبع..

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