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وعد تنصح بالحفاظ على الطاقة الإيجابية

Time منذ 11 دقيقة
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وعد تنصح بالحفاظ على الطاقة الإيجابية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..

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