مواقف ولحظات رومانسية جمعت حسن حسني بزوجته الثانية

القاهرة (صدى):
روت السيدة ماجدة الزوجة الثانية للفنان الراحل حسن حسني عن أبرز المواقف الصعبة واللحظات الرومانسية التى جمعتها بزوجها.
وأوضحت، في تصريحات لها، أنها تزوجت منه عام 1995 عندما كانت تعمل في الإنتاج، حيث شعر الأثنين بوجود أشياء مشتركة بينهما.
وأضافت أنه كان نشيط في المنزل ويحب السهر، كما أنه كان يدعمها أثناء فترة مرضها، حيث كان يجلب لها الورود إلى غرفتها أثناء فترة علاجها في الصين.
وكشفت الزوجة عن أبرز المواقف الصعبة التى مرت على زوجها، مضيفة أن رحيل ابنته كان موقف صعب بالنسة له، كما أنه حزن أيضا عندما علم بوفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين.