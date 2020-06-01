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مواقف ولحظات رومانسية جمعت حسن حسني بزوجته الثانية

Time منذ يومين
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مواقف ولحظات رومانسية جمعت حسن حسني بزوجته الثانية

القاهرة (صدى):
روت السيدة ماجدة الزوجة الثانية للفنان الراحل حسن حسني عن أبرز المواقف الصعبة واللحظات الرومانسية التى جمعتها بزوجها.

وأوضحت، في تصريحات لها، أنها تزوجت منه عام 1995 عندما كانت تعمل في الإنتاج، حيث شعر الأثنين بوجود أشياء مشتركة بينهما.

وأضافت أنه كان نشيط في المنزل ويحب السهر، كما أنه كان يدعمها أثناء فترة مرضها، حيث كان يجلب لها الورود إلى غرفتها أثناء فترة علاجها في الصين.

وكشفت الزوجة عن أبرز المواقف الصعبة التى مرت على زوجها، مضيفة أن رحيل ابنته كان موقف صعب بالنسة له، كما أنه حزن أيضا عندما علم بوفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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