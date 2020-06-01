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الأتراك يتركون المدينة المنورة لشاب نصراني فارتكب أبشع المجازر (فيديو)

Time منذ 7 دقائق
Views 1177
الأتراك يتركون المدينة المنورة لشاب نصراني فارتكب أبشع المجازر (فيديو)

المدينة المنورة (صدى):
عَهِد الأتراك تنفيذ مخطط حصارهم لمدينة الرسول "صلّ الله عليه وسلم" إلى شابٍ نصراني من جنسية أسكتلندية يُدعى "توماس"، فارتكب أبشع المجازر بحق أهلها من قتلٍ وتنكيلٍ وتعذيب.

وأوضح المؤرخ سلمان الأصقه، أن الأتراك كافئوا توماس بتعيينه حاكمًا لمدينة رسول الله بعد مجازره الشنيعة.

وأضاف أن التركي طوسون باشا سافر سنة 1813م برفقة ألفي مقاتل للهجوم على قبيلة البقوم في تربة، لكن تصدى البقوم لغزو الأتراك بشجاعة وقتلوا نحو 700 جندي تركي.

وأشار إلى أن الأسكتلندي توماس أنقذ جيش طوسون من الفناء بمهاجمته أهل تربة وتأمينه طريق الفرار، وبعدها خطف الأتراك أحد أفراد قبيلة الشيخ راشد بن تنباك الذي لبى النداء الآتي من والدته.

وخطب ابن تنباك، بعض الجنود الترك مقابل إطلاق سراح السجين ورضخ الأتراك لتهديده، .

 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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