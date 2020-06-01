قناع طبيعي لإخفاء تجاعيد البشرة

أميرة خالد (صدى):
تظهر علامات كبر السن على المرأ سريعًا بمرور الزمن، لذلك تلجأ إلى البوتوكس والفيلر وغيرهما من التقنيات التجميلية؛ لإخفاء عيوب بشرتها.
إلا أنه يمكن الاعتماد على المكونات الطبيعية؛ لإعادة شباب وحيوية البشرية، ومنها وصفة بياض البيض وعصير الليمون، إذ يتم خلط بياض بيضة واحدة وملعقة وسط من عصير الليمون، ويمزجان حتى الحصول على كريم متجانس.
ويوضع الماسك على البشرة مع التدليك بحركات دائرية بواسطة الأصابع، ثم يترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر، ثم تطبيق كريم مرطب.
كما يُمنع ويشار التعرض لأشعة الشمس بعد ذلك مباشرة منعاً لظهور البقع.