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قناع طبيعي لإخفاء تجاعيد البشرة

Time منذ 3 أيام
Views 2290
Comment 3
قناع طبيعي لإخفاء تجاعيد البشرة

أميرة خالد (صدى):
تظهر علامات كبر السن على المرأ سريعًا بمرور الزمن، لذلك تلجأ إلى البوتوكس والفيلر وغيرهما من التقنيات التجميلية؛ لإخفاء عيوب بشرتها.

إلا أنه يمكن الاعتماد على المكونات الطبيعية؛ لإعادة شباب وحيوية البشرية، ومنها وصفة بياض البيض وعصير الليمون، إذ يتم خلط بياض بيضة واحدة وملعقة وسط من عصير الليمون، ويمزجان حتى الحصول على كريم متجانس.

ويوضع الماسك على البشرة مع التدليك بحركات دائرية بواسطة الأصابع، ثم يترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر، ثم تطبيق كريم مرطب.

كما يُمنع ويشار التعرض لأشعة الشمس بعد ذلك مباشرة منعاً لظهور البقع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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