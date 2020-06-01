شاهد.. شاب أمريكي رافض للثورات يصدم أربعيني برأيه

واشنطن (صدى):
شهدت أمريكا مؤخرًا اندلاع تظاهرات منددة بمقتل مواطن أمريكي أسود على يد الشرطة.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع رصد حوار بين رجل أربعيني وأخر ثلاثيني حول الثورات.
وكان صاحب الـ 45 مؤيد للثورة للتعبير عن الغضب، والآخر عمره 31 سنة ضد ذلك ويرى أن نهايتها خراب ووبال على الأجيال.
وقال رافض الثورات أن مصير المتظاهرين هو القتل إما اليوم أو غدا، بينما يرد عليه مؤيد التظاهرات إنه سئم من الوضع الحالي ويأمل في مساعدة الرب للتغيير للأفضل.
وتابع مستشهدا بكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “الرئيس قالها سنقتلكم ليرد عليه الأخير بقوله “حان وقت الدفاع عن أنفسنا ومستعد للموت”.
في نهاية المقطع قام الشخص الرافض للثورات بتوجيه نصيحته لشاب عمره 16 عام وأخبره بأن هذا المشهد سيتكرر أمامه بعد 10 سنوات. في إشارة ليأسه من دور الثورات والتظاهرات في التغيير.