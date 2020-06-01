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شاهد.. شاب أمريكي رافض للثورات يصدم أربعيني برأيه

Time منذ 36 دقيقة
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شاهد.. شاب أمريكي رافض للثورات يصدم أربعيني برأيه

واشنطن (صدى):
شهدت أمريكا مؤخرًا اندلاع تظاهرات منددة بمقتل مواطن أمريكي أسود على يد الشرطة.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع رصد حوار بين رجل أربعيني وأخر ثلاثيني حول الثورات.

وكان صاحب الـ 45 مؤيد للثورة للتعبير عن الغضب، والآخر عمره 31 سنة ضد ذلك ويرى أن نهايتها خراب ووبال على الأجيال.

وقال رافض الثورات أن مصير المتظاهرين هو القتل إما اليوم أو غدا، بينما يرد عليه مؤيد التظاهرات إنه سئم من الوضع الحالي ويأمل في مساعدة الرب للتغيير للأفضل.

وتابع مستشهدا بكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “الرئيس قالها سنقتلكم ليرد عليه الأخير بقوله “حان وقت الدفاع عن أنفسنا ومستعد للموت”.

في نهاية المقطع قام الشخص الرافض للثورات بتوجيه نصيحته لشاب عمره 16 عام وأخبره بأن هذا المشهد سيتكرر أمامه بعد 10 سنوات. في إشارة ليأسه من دور الثورات والتظاهرات في التغيير.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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