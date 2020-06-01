حقيقة انتقال دافيد لويز إلى الهلال أو النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف كيا جورابتشيان وكيل أعمال المدافع البرازيلي دافيد لويز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي حقيقة ما تردد بشأن رحيل اللاعب لأحد الأندية التى قدمت عروض له، ومن بينها نادي الهلال ونادي النصر.
وأكد وكيل اللاعب، في تصريحات له، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، مؤكدًا أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن أرسنال، لوجود علاقات طيبة بينه وبين مدرب النادي ولاعبيه.
وأضاف جورابتشيان أن اللاعب سيدخل في مفاوضات مع ناديه بشأن التجديد معه، لافتا إلى أن اللاعب ينتظر ما ستسفر عنه هذه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.