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حقيقة انتقال دافيد لويز إلى الهلال أو النصر

Time منذ ساعة
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حقيقة انتقال دافيد لويز إلى الهلال أو النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف كيا جورابتشيان وكيل أعمال المدافع البرازيلي دافيد لويز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي حقيقة ما تردد بشأن رحيل اللاعب لأحد الأندية التى قدمت عروض له، ومن بينها نادي الهلال ونادي النصر.

وأكد وكيل اللاعب، في تصريحات له، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، مؤكدًا أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن أرسنال، لوجود علاقات طيبة بينه وبين مدرب النادي ولاعبيه.

وأضاف جورابتشيان أن اللاعب سيدخل في مفاوضات مع ناديه بشأن التجديد معه، لافتا إلى أن اللاعب ينتظر ما ستسفر عنه هذه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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