جوزيف بلاتر: استقلت من "فيفا" بعد ضغوطات أمريكية هائلة

وكالات (صدى):
أقر السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، أنه استقال من منصبه عام 2015 بعد ضغوطات هائلة من أمريكا .
وقال بلاتر: " قالوا يجب أن يرحل الرئيس، وفجأة لم يعد فيفا منظمة مافيا بالنسبة للعدالة الأمريكية بل ضحية ".
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء كيستون إس.دي.إه السويسرية، إنه لم يقدم استقالته، ولكن لم يسمح له بخوض انتخابات “فيفا” التالية، وقد واجه انتقادات حادة من قبل الرئيس الحالي، جياني إنفانتينو.
واختتتم: “أرى إنفانتينو كان يرغب في إخلاء طريقه نحو رئاسة “فيفا”.
يذكر أن بلاتر كان قد رحل عن رئاسة “فيفا” 2 يونيو 2015، بعد أيام من إعادة انتخابه، وذلك بعد اعتقال عدد من مسؤولي “فيفا” في زيوريخ.