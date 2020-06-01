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جوزيف بلاتر: استقلت من "فيفا" بعد ضغوطات أمريكية هائلة

Time منذ ساعة
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جوزيف بلاتر: استقلت من "فيفا" بعد ضغوطات أمريكية هائلة

وكالات (صدى):
أقر السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، أنه استقال من منصبه عام 2015 بعد ضغوطات هائلة من أمريكا .

وقال بلاتر: " قالوا يجب أن يرحل الرئيس، وفجأة لم يعد فيفا منظمة مافيا بالنسبة للعدالة الأمريكية بل ضحية ".

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء كيستون إس.دي.إه السويسرية، إنه لم يقدم استقالته، ولكن لم يسمح له بخوض انتخابات “فيفا” التالية، وقد واجه انتقادات حادة من قبل الرئيس الحالي، جياني إنفانتينو.

واختتتم: “أرى إنفانتينو كان يرغب في إخلاء طريقه نحو رئاسة “فيفا”.

يذكر أن بلاتر كان قد رحل عن رئاسة “فيفا” 2 يونيو 2015، بعد أيام من إعادة انتخابه، وذلك بعد اعتقال عدد من مسؤولي “فيفا” في زيوريخ.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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