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ابن مساعد يسخر من قوة تحمل جمال ريان في التوقف عن الإساءات

Time منذ ساعة
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ابن مساعد يسخر من قوة تحمل جمال ريان في التوقف عن الإساءات

عادل الحربي (صدى):
ردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على المرتزق جمال ريان مذيع قناة الجزيرة القطرية، بعدما توقف عن التغريد لمدة أسبوع، مشيدًا بهذا الفعل الذي يكشف عن قوة تحمُّله.

وكان جمال ريان قد رد على تغريدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد قال فيها: " يندر أن تجد في تغريدات إعلاميي قناة العربية (غير السعوديين تحديدًا) هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي، بينما جميع إعلاميي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لايمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة " .

وقال جمال ريان : " هذا غير صحيح، فقد توقفت عن التغريد عن السعودية وعن الازمة الخليجيةً بالمطلق منذ أكثر من أسبوع احترما لمساعي سلطان عمان وأمير الكويت لحل الأزمة الخليجية " .

من جانبه ردّ " ابن مساعد " قائلًا: " أستاذ جمال كنت قد حظرتني مما كدرني كثيرًا ولكنك أزلت الحظر لترد على هذه التغريدة لذلك لم أكن قادرًا على مشاهدة تغريداتك، جميل أن تتوقف عن الإساءات لأكثر من أسبوع هذا لاشك أمر صعب عليك ويدل على قوة تحمل تستحق الإشادة " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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