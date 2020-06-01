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أمر ملكي بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة

Time منذ ساعة
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أمر ملكي بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة

الرياض (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين (156) عضواً - رجالاً ونساءً - بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة (2030).

ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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