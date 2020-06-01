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دونالد ترامب يؤكد: "جو بايدن يتسبب في إطلاق سراح المخربين"

Time منذ ساعة
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دونالد ترامب يؤكد: "جو بايدن يتسبب في إطلاق سراح المخربين"

واشنطن (صدى):
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السياسي جو بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايام المتحدة الأمريكية.

كما وصف "ترامب"، جو بادين بـ" النعسان" الذي لا يعرف شيئا عما يقوم به فريقه في الاحتجاجات، مضيفًا: " 13 من فريق بايدن يتبرعون بالمال لإطلاق سراح مخربين في منيابوليس " .

وغرّد "ترامب" قائلًا لخصومه: " موعدنا في الثالث من نوفمبر " .

وزار نائب الرئيس الأمريكي السابق " بايدن " ، موقع الاحتجاجات فى مدينة ويلمينجتون التي انطلقت احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي في ولاية مينيسوتا، كما وجه رسالة إلى الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية تزامنا مع التظاهرات.

ونشر بايدن صورة من موقع الاحتجاجات، معلقا عليها : " نحن أمة تعاني من الألم، لكن علينا ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا.. نحن أمة غاضبة، لكن لا يمكننا أن نسمح لغضبنا هذا بأن يبتلعنا ويأكلنا.. نحن أمة مستنزفة، لكننا لن نسمح لاستنزافنا بالتغلب علينا " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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