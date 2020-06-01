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أول تعليق لوزير المالية على انخفاض الاحتياطيات الأجنبية

Time منذ ساعة
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أول تعليق لوزير المالية على انخفاض الاحتياطيات الأجنبية

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد الجدعان، في اول تعليق له على انخفاض الإحتياطيات الأجنبية، خلال شهر أبريل الماضي، بان المملكة لا تشهد اليوم نزوحًا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف الجدعان إنه تم تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، من مؤسسة النقد إلى صندوق صندوق الاستثمارات العامة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لاقتناص فرص استثمارية بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية.

ويُذكر أن الاحتياطي الإجمالي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تراجع بواقع 25 مليار دولار في شهر أبريل الماضي؛ مقارنة مع شهر مارس الماضي.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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