أول تعليق لوزير المالية على انخفاض الاحتياطيات الأجنبية

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد الجدعان، في اول تعليق له على انخفاض الإحتياطيات الأجنبية، خلال شهر أبريل الماضي، بان المملكة لا تشهد اليوم نزوحًا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف الجدعان إنه تم تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، من مؤسسة النقد إلى صندوق صندوق الاستثمارات العامة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لاقتناص فرص استثمارية بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية.
ويُذكر أن الاحتياطي الإجمالي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تراجع بواقع 25 مليار دولار في شهر أبريل الماضي؛ مقارنة مع شهر مارس الماضي.