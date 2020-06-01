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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 75.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7288.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 349 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 289 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج, والمراعي, وشاكر, ودار الأركان, ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز, ومشاعر ريت, والشرقية للتنمية, وأبو معطي, والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 2.72% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وسيرا, والراجحي, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والراجحي, وسابك, والإنماء، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 241.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7366.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 891 ألف سهم تقاسمتها 1670 صفقة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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