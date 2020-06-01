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إيضاح من الأمن العام بشان الخطوات التنفيذيةالتي تتزامن مع مرحلة "نعود بحذر"

Time منذ ساعتين
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إيضاح من الأمن العام بشان الخطوات التنفيذيةالتي تتزامن مع مرحلة "نعود بحذر"

حسين العلي (صدى):
أوضحت مديرية الأمن العام بأنه تم البدء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص الى أعمالهم وتمديد فترة السماح بالتجول الى الساعة الثامنة مساء حيث أتخذ الأمن العام جملة من الخطوات التي تكفل بإذن الله تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية ، وأكد الأمن العام على أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الالكترونية من خلال منصة " ابشر" تسهم في انجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة ، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور مع الأخذ في الاعتبار ان لا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين عن 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال ، بالإضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .

وأشار الإيضاح الى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية بحيث يقتصر ذلك على من لدية موعد مسبق

كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50%من الطاقة الاستيعابية .

وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية او القماشية والقفازات مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة

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