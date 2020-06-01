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الدفاع المدني ينتشل جثتين لغريقين بوادي القرحان
منذ ساعتين
1698
2
نايف السالم (صدى):
أعلن الدفاع المدني بالداير عن انتشال جثتين لغريقين بمستنقع مائي، بوادي القرحان.
واظهر الدفاع المدني صورا عبر حسابه "تويتر" للجثتين وعملية الإنتشال، داعين بالرحمة للمتوفين.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
ربنا يرحمه
د محمد ماجد بخش
كل عنصر وكل وحدة لها معربين ومعرفين ومشرفين على الأقل.
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات كتلة الميزان ( الجرامية ) العددية ( الممثلة ) الرابطة بين تمثيل وحدات العناصر بالوحدات الذرية الفراغية( المنتظمة ) وتحويلها من وحدات تمثيل درجات ثقل إلى وحدات فراغية ( منتظمة ) ممثلة للبناء المغناطيسي بدلالة محاور تمثيل الثبات المغناطيسي الممثلة بمحاور تمثيل بناء درجات الثقل العددية بدلالة ثقالية فراغية وبالتالي تحويل الكتلة الثقالية إلى كتلة مغناطيسية عددية مغايرة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... هذا ماجناه عليكم القردوخان .. شوفوا شغلكم معاه ..
نجاة محمد
جدعة
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