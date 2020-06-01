فوائد تناول الذرة الصفراء للحوامل وأصحاب الوزن الزائد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد خبراء التغذية أن تناول الذرة الصفراء يعد مفيدة بالنسبة للجسم، حيث يعزز صحة القلب ويمنع تصلب الشرايين .
كما أنه يساعد في تنشط حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بالبواسير، وأيضا يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الجسم.
وأكد الخبراء أن الذرة الصفراء مفيدة بالنسبة للمرأة الحامل، حيث يمنع تشوه الأجنة، كما أنه يمدها بما تحتاجه من الحديد.
وأضاف الخبراء أن الذرة تعد مفيد لمن يعانون من السمنة، حيث يساعد تناوله في جعل الفرد يشعر بالشبع دون اكتساب الوزن، وكذلك مفيد لمرضى السكري، حيث يساعدمن تنظيم إفراز الإنسولين الذي يتحكم في مستويات سكر الجلوكوز في الدم.