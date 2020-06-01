عدنان درجان: "يوسف الثنيان أضربه لا يهمه وعنده قدرة على المراوغة عند الخط" (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أثنى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مدافع المنتخب العراقي سابقًا، على الظاهرة يوسف الثنيان وطريقة لعبه .
وتحدث عدنان درجال في مقطع فيديو، عن مباراة للهلال والرشيد العراقي في منتصف الثمانينيات، إذ قال " غلبانهم 2/0، لكن يوسف الثنيان عنده قدرة على المراوغة ولاعب مهاري على مستوى عالِ " .
وأضاف: " وعنده قدرة على التحمل وما يتكلم، أضربه أو ما أضربه لا يهمه، هو في أجواء وإنت في أجواء " .
وتابع: " عنده قدرة يحاور (يراوغ) عند الخط، للأمانة يوسف الثنيان من اللاعبين القلائل " .
يذكر أن عدد البطولات التي حاز عليها الظاهرة يوسف الثنيان مع الهلال ومع المنتخب بلغ 28 بطولة منها 25 بطولة مع نادي الهلال، واحدة منها مع فريق شباب النادي و3 بطولات مع المنتخب الوطني.