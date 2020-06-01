مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل بالمجلس بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
1-"مدير طبي " ، ويُشترط :
-درجة البكالوريوس في الطب أو التمريض .
-اخصائي المهنيين الصحيين .
-شهادةفي علم الأوبئة او الممارسات السريرية .
-إجادة الإنجليزية بطلاقة .
2-قائدفريق مقدمي الرعاية الطبية ، ويُشترط :
-درجة البكالوريوس .
- خبرة 6 سنوات في الرصد والتفتيش .
-خبرة سابقة في التأمين الصحي أو القطاع الصحي .
- إجادة الإنجليزية بطلاقة .
وحول موعد التقديم ، أبان المجلس انه متاح من اليوم الإثنين وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ويمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]