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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1449
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل بالمجلس بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف :

1-"مدير طبي " ، ويُشترط :

-درجة البكالوريوس في الطب أو التمريض .

-اخصائي المهنيين الصحيين .

-شهادةفي علم الأوبئة او الممارسات السريرية .

-إجادة الإنجليزية بطلاقة .

2-قائدفريق مقدمي الرعاية الطبية ، ويُشترط :

-درجة البكالوريوس .

- خبرة 6 سنوات في الرصد والتفتيش .

-خبرة سابقة في التأمين الصحي أو القطاع الصحي .

- إجادة الإنجليزية بطلاقة .

وحول موعد التقديم ، أبان المجلس انه متاح من اليوم الإثنين وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ويمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

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أحدث التعليقات

ناصر
السؤال هل سيجرء احد من الحكام ورؤساء الدول يطالبون ترمب بالتنحي انصياعاً لرغبة المحتجين؟ كما كانوا يقولون .
اللهو البرئ
وش حاده على تربيتها..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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