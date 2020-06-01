نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواعيد ومحطات الفحص الدوري للسيارات في جميع المناطق

Time منذ ساعتين
Views 2387
مواعيد ومحطات الفحص الدوري للسيارات في جميع المناطق

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات مواعيد العمل في المحطات بجميع مناطق المملكة ، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية .

ومن المقرر استئناف العمل من السبت إلى الخميس من الساعة الـ7صباحاً حتى الـ7 مساءً من في محطات : الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن .

وستكون مواعيد العمل من 7 صباحاًإلى 2 ظهراًمن السبت للخميس في محطة الفحص بمكة المكرمة .

أما محطات " الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس " ستكون مواعيد العمل بها من 7 صباحاً حتى 4 عصراً عدا السبت من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ناصر
السؤال هل سيجرء احد من الحكام ورؤساء الدول يطالبون ترمب بالتنحي انصياعاً لرغبة المحتجين؟ كما كانوا يقولون .
اللهو البرئ
وش حاده على تربيتها..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

أخر الأخبار

ضبط مخالفين يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال في الدمام
ضبط مخالفين يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال في الدمام
Time منذ 10 دقائق Views 1246
بالفيديو.. مفاجأة مدهشة بعد سقوط مركبة من قمة جبلية وتدحرجها عدة كيلومترات
بالفيديو.. مفاجأة مدهشة بعد سقوط مركبة من قمة جبلية وتدحرجها عدة كيلومترات
Time منذ 13 دقيقة Views 509
حقوق الإنسان تطالب بمنع تسجيل اختراعات التبغ ومشتقاته
حقوق الإنسان تطالب بمنع تسجيل اختراعات التبغ ومشتقاته
Time منذ 16 دقيقة Views 1222
تحديد مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المقبل
تحديد مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المقبل
Time منذ 22 دقيقة Views 1366
تسريب خطير لأمير قطر السابق: الديمقراطيون في أمريكا سيؤذون السعودية وسنستعين بهم!
تسريب خطير لأمير قطر السابق: الديمقراطيون في أمريكا سيؤذون السعودية وسنستعين بهم!
Time منذ 36 دقيقة Views 2015
أم القرى تعلن عن بدء القبول للدراسات العليا الغير مدفوعة
أم القرى تعلن عن بدء القبول للدراسات العليا الغير مدفوعة
Time منذ 41 دقيقة Views 1429
بالفيديو.. وصول أولى الرحلات الجوية إلى مطار نجران الإقليمي
بالفيديو.. وصول أولى الرحلات الجوية إلى مطار نجران الإقليمي
Time منذ 47 دقيقة Views 1469
تعرف على خطورة استخدام ملمع السيارات
تعرف على خطورة استخدام ملمع السيارات
Time منذ 48 دقيقة Views 1264
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 51 دقيقة Views 1447
زيدان يخطط للاستعانة بمهاجمين جدد في ريال مدريد
زيدان يخطط للاستعانة بمهاجمين جدد في ريال مدريد
Time منذ 55 دقيقة Views 1340