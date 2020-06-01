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تعرف على مميزات واتس آب الأزرق

Time منذ 22 دقيقة
Views 1652
تعرف على مميزات واتس آب الأزرق

وكالات (صدى):
يعد تطبيق واتس اب بلس الأزرق هو أحد أفضل التسخ المعدلة، ويمتاز بعدة مميزات ، منها تغيير ألوان التطبيق والحصول على"ثيمات" جديدة، وميزة تغيير خلفية الطبيق وإخفاء الدردشات وجاري الكتابة وإخفاء حالة التسجيل.

ويمتاز التطبيق الأزرق باستخدامه عبر الويب، وانشاء حسابات واتس أب متعددة ومفاطع صوتية بحجم يصل 100 ميجابايت، وامكانية مشاركة فيديو مدته 7 دقائق بدلا من 30 ثانية

ويمكن ارسال أكثر من 10 صور مرة واحدة وجدولة الرسائل دون الحاجة لتطبيقات إضافية، والإحتفاظ بحالات جهات الإتصال الخاصة بك سواء صور أو مقاطع فيديو، وارسال ملفات كبيرة من مقاطع الفيديو والتسجيلات والصور، وفيديو يصل إلى 50 ميجابايت لجهات اتصال وامكانية اخفاء علامة استلام الرسائل الزرقاء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
عيني عليتس بارده .. .. بس عجلي باالبريد المنتظر .. لا يكون مثل انتظار مهدي الشيعه ..
ابو محمد 😎
يابيسي ياالكوين الرياضية الرشيقه ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
هذي نتيجة الغرور باالنفس واللعب مع المخلوقات الخطره .. .. جُبلت على الدفاع عن النفس والقتل ..

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