نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

طرق الحماية من حرائق الماس الكهربائي مع حرارة الصيف

Time منذ 3 أيام
Views 2311
Comment 2
طرق الحماية من حرائق الماس الكهربائي مع حرارة الصيف

أميرة خالد (صدى):
مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد احتمالات الماس الكهربائي المسبب للحرائق ، إذ يعتمد الغالبية على أجهزة التكييف لساعات طويلة وغيرها من الأخطاء.

وينصح الخبراء بضرورة اتباع التعليمات التالية للوقاية من الماس الكهربائي وتجنب هذه الحوادث :

1- يجب فصل التيار الكهربائي عند القيام بأعمال المنزل كغسيل الجدران والأرضيات والأسقف .

2- تأكد من وضع جميع الأسلاك الكهربائية الداخلية والارجية بالأنابيب المعزولة .

3- قم بصيانة جميع الأسلاك الهربائية دورياً .

4- نفذ تعليمات التشغيل على كل جهاز .

5- إذا شعرت بتسرب الغاز افصل أي جهاز كهربائي .

6- تجنب استخدام المشترك الكهربائي لتشغيل أكثر من جهاز .

7- لا تضع الأسلاك الكهربائية تحت السجاد او الأثاث .

8- ابعد غسالة الملابس عن دورة المياه وتأكد من ابتعاد اي جهاز كهرباء عن الماء .

9- لا تشغل التكييف او اي جهاز كهربائي ساعات طويلة .

10- لا تستخدم الأدوات الكهربائية الغير جيدة كالماركات المستحدثة والمقلدة .

11- إذا خرج شرر من وسيلة القطع والوصل "الحماية " أثناء العمل راجع الأحمال الكهربائية ولا تستدبلها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

أخر الأخبار

صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 
صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 
Time منذ دقيقة Views 1016
حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات
حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات
Time منذ 8 دقائق Views 1351
بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة
بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة
Time منذ 13 دقيقة Views 1239
القبض على بعض المتورطين في قتل الصحفي نبيل القعيطي
القبض على بعض المتورطين في قتل الصحفي نبيل القعيطي
Time منذ 15 دقيقة Views 1302
الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض
الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض
Time منذ 19 دقيقة Views 1225
اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد
اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد
Time منذ 23 دقيقة Views 1350
سان جيرمان يكشف عن سعر بيع نيمار 
سان جيرمان يكشف عن سعر بيع نيمار 
Time منذ 32 دقيقة Views 1343
بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل علق على حافة نافذة المنزل
بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل علق على حافة نافذة المنزل
Time منذ 38 دقيقة Views 299
تميم بن حمد يستغفل شعبه
تميم بن حمد يستغفل شعبه
Time منذ 42 دقيقة Views 2098
بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله
بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله
Time منذ 46 دقيقة Views 1581