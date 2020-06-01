طرق الحماية من حرائق الماس الكهربائي مع حرارة الصيف

أميرة خالد (صدى):
مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد احتمالات الماس الكهربائي المسبب للحرائق ، إذ يعتمد الغالبية على أجهزة التكييف لساعات طويلة وغيرها من الأخطاء.
وينصح الخبراء بضرورة اتباع التعليمات التالية للوقاية من الماس الكهربائي وتجنب هذه الحوادث :
1- يجب فصل التيار الكهربائي عند القيام بأعمال المنزل كغسيل الجدران والأرضيات والأسقف .
2- تأكد من وضع جميع الأسلاك الكهربائية الداخلية والارجية بالأنابيب المعزولة .
3- قم بصيانة جميع الأسلاك الهربائية دورياً .
4- نفذ تعليمات التشغيل على كل جهاز .
5- إذا شعرت بتسرب الغاز افصل أي جهاز كهربائي .
6- تجنب استخدام المشترك الكهربائي لتشغيل أكثر من جهاز .
7- لا تضع الأسلاك الكهربائية تحت السجاد او الأثاث .
8- ابعد غسالة الملابس عن دورة المياه وتأكد من ابتعاد اي جهاز كهرباء عن الماء .
9- لا تشغل التكييف او اي جهاز كهربائي ساعات طويلة .
10- لا تستخدم الأدوات الكهربائية الغير جيدة كالماركات المستحدثة والمقلدة .
11- إذا خرج شرر من وسيلة القطع والوصل "الحماية " أثناء العمل راجع الأحمال الكهربائية ولا تستدبلها.