بالصور.. مليون ريال خسائر حريق مقهى بالطائف

الطائف (صدى):
التهمت النيران أحد المقاهي الشهيرة في "صناعية الطائف" حيث وصلت خسائر صاحب المقهى الى مليون ريال، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وسيطرت فِرَق الدفاع المدني على مجريات الحريق، وفتحت الشرطة تحقيقًا بذلك.
وكان أحد المقاهي الشبابية الشهيرة في حي الصناعية بالطائف، تَعَرّض لحريق فجرًا "أمس الأول" وفي وقت منع التجول، والْتهم كامل محتوياته وحوّله لركام من الرماد؛ في حين كشف مالكه أن خسائره جراء الحريق قد تصل لقرابة المليون ريال، وهي تكاليف تجهيز المقهى وتطويره مؤخرًا بكامل محتوياته.
وقال مالكه بأنه يشتبه بأن الحريق نشب جراء فعل جنائي؛ وهو ما تتحقق منه الجهات الأمنية حاليًا للوصول للفاعل المتسبب.