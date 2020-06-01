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«الشورى» يوافق على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

Time منذ 34 دقيقة
Views 1474
«الشورى» يوافق على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .

كما ناقش "الشورى " عدة قضايا أخرى وطالب الديوان العام للمحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.

وأكد "الشورى على قراره السابق بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الخوف قطع قلوب حُمران العلابي ..
Ahmed
والله انت معطين المذيعة وهالمحطة حجم أكبر من حجمهم الرد على هؤلاء مضيعة للوقت والجدل معهم يرفع من شانهم غادة عويس بوق من ابواق الجزيرة لو انتقلت الى محطة ثانية كالعربية مثلا ستدافع عن السعودية بنفس الطريقة هؤلاء مرتزقة
ابو عمار
مبروك
أبو عبدالرحمن
عبدالفتاح يبرز موهبته بنفسه في أي نادي وليس في نادي الهلال كما يشاع ، وأتمنى أن يعي عبدالفتاح هذه المسألة ، وبيده تحديد مصيره وننتظر منه إعلان رغبته بالبقاء في ناديه أو الرحيل ليثبت لجميع الرياضيين خلقه الرفيع دون المماطلة .
ابن حزم
الله يصلح الحال

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