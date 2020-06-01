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إصابة 16 لاعب في نادي برازيلي بكورونا

Time منذ ساعة
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إصابة 16 لاعب في نادي برازيلي بكورونا

وكالات (صدى):
كشف نادي فاسكو دا غاما البرازيلي اليوم الأحد إصابة 16 لاعب بفيروس كورونا ،وذلك قبل يوم واحد من استئناف التدريبات في ريو جانيرو .

ورغم الأنباء الصادمة ، إلا أن النادي أكد أنها تدل على إلتزامه بالإجراءات الإحترازية حيث تم خضوع جميع اللاعبين وعددهم 46 لاعب لإختبار الفيروس وظهرت نتيجة 16 لاعب إيجابية .

وقال النادي : نتخذ إجراءات مثالية بالتعرف على المصابين بالعدوى بين رياضيينا في أسرع وقت ممكن. هذا يساعدنا على إيقاف انتشار الفيروس .

وحصلت بعض الأندية بالبرازيل على الموافقة لعودة التدريبات دون تلامس أواحتكاك مع الزملاء ، بعدما توقف الدوري البرازيلي منذ مارس الماضي .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الخوف قطع قلوب حُمران العلابي ..
Ahmed
والله انت معطين المذيعة وهالمحطة حجم أكبر من حجمهم الرد على هؤلاء مضيعة للوقت والجدل معهم يرفع من شانهم غادة عويس بوق من ابواق الجزيرة لو انتقلت الى محطة ثانية كالعربية مثلا ستدافع عن السعودية بنفس الطريقة هؤلاء مرتزقة
ابو عمار
مبروك
أبو عبدالرحمن
عبدالفتاح يبرز موهبته بنفسه في أي نادي وليس في نادي الهلال كما يشاع ، وأتمنى أن يعي عبدالفتاح هذه المسألة ، وبيده تحديد مصيره وننتظر منه إعلان رغبته بالبقاء في ناديه أو الرحيل ليثبت لجميع الرياضيين خلقه الرفيع دون المماطلة .
ابن حزم
الله يصلح الحال

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