إصابة 16 لاعب في نادي برازيلي بكورونا

وكالات (صدى):
كشف نادي فاسكو دا غاما البرازيلي اليوم الأحد إصابة 16 لاعب بفيروس كورونا ،وذلك قبل يوم واحد من استئناف التدريبات في ريو جانيرو .
ورغم الأنباء الصادمة ، إلا أن النادي أكد أنها تدل على إلتزامه بالإجراءات الإحترازية حيث تم خضوع جميع اللاعبين وعددهم 46 لاعب لإختبار الفيروس وظهرت نتيجة 16 لاعب إيجابية .
وقال النادي : نتخذ إجراءات مثالية بالتعرف على المصابين بالعدوى بين رياضيينا في أسرع وقت ممكن. هذا يساعدنا على إيقاف انتشار الفيروس .
وحصلت بعض الأندية بالبرازيل على الموافقة لعودة التدريبات دون تلامس أواحتكاك مع الزملاء ، بعدما توقف الدوري البرازيلي منذ مارس الماضي .