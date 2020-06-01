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«الصحة» تتيح لغة الإشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من الاستفادة من خدمات مركز 937

Time منذ ساعة
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«الصحة» تتيح لغة الإشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من الاستفادة من خدمات مركز 937

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة"، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة " خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية "، وذلك على مدار الساعة، وتتمحور فكرة التطبيق بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث "وسيط" من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )، حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.

يأتي إطلاق الصحة لهذه الخدمة تجسيداً لاهتمامها بخدمة كافة شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول لكافة الخدمات بكل سهولة و يسر واستقلالية.

يذكر أن تطبيق إشارة هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعاً لتكامل الجهود معاً لتقديم أفضل الخدمات للصم و ضعاف السمع في المملكة.

ويعـد مركز الصحة 937 أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة، إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين، كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية: خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، وخدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء (بالتعاون مع الادارة العامة للاستشارات الطبية).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24 / 7 بكل قنواته على الرقم الموحد 937 ، وتويتر @saudimoh937 ، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو عن الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي، وكذاك عن طريق الواتساب 920005937 .

وأبانت وزارة الصحة أن منصة إشارة متوفرة على شكل تطبيق متواجد على متجر آبل ومتجر اندرويد Apple Store وGoogle Play، ويتم تحميله مجاناً والاتصال على مركز 937.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الخوف قطع قلوب حُمران العلابي ..
Ahmed
والله انت معطين المذيعة وهالمحطة حجم أكبر من حجمهم الرد على هؤلاء مضيعة للوقت والجدل معهم يرفع من شانهم غادة عويس بوق من ابواق الجزيرة لو انتقلت الى محطة ثانية كالعربية مثلا ستدافع عن السعودية بنفس الطريقة هؤلاء مرتزقة
ابو عمار
مبروك
أبو عبدالرحمن
عبدالفتاح يبرز موهبته بنفسه في أي نادي وليس في نادي الهلال كما يشاع ، وأتمنى أن يعي عبدالفتاح هذه المسألة ، وبيده تحديد مصيره وننتظر منه إعلان رغبته بالبقاء في ناديه أو الرحيل ليثبت لجميع الرياضيين خلقه الرفيع دون المماطلة .
ابن حزم
الله يصلح الحال

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