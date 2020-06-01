بالفيديو.. «الموارد البشرية» توضح أهم الإجراءات الإحترازية اللازمة في منشآت العمل

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على ضرورة إلتزام أصحاب الأعمال والعاملين بالإجراءات الإحترازية التالية حرصاً على سلامتهم وسلامة العملاء .
المحافظة الدائمة على نظافة المنشأة وتعقيمها أول بأول .
1- تجنب ملامسة الأسطح المكشفة التي يلمسها عدة أشخاص مثل مقابض الأبواب مع تفعيل الأبواب الكهربائية إن أمكن .
2- توفير المعقمات والكمامات داخل بيئة العمل .
3- فحص حرارة الموظفين والعملاء بجهاز القياس عن بعد ومنع من تزيد حرارته عن 38 درجة من الدخول .
4- الحفاظ على التباعد الإجتماعي .
5- السماح بدخول الحد الأدني من العملاء والزائرين .
6- استخدام البريد الإلكتروني بدلاً من المستندات الورقية .
7- التعامل بأنظمة الدفع الإلكتروني بدلاً من الأموال النقدية .
8- تفادي التواجد بالمرافق الضيقة كالمصاعد مع تعقيمها .
9- فتح الأبواب والتهوية .
10- وضع لافتات توضح التعليمات لنشر الوعي .