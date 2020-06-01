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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

Time منذ 12 دقيقة
Views 1160
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تبوك (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يرحم الملك فيصل
و لو الله ثم فلوس والبترول الخليجي الى تم إيقاف تصديره العالم كان مصر تابعة لاسرائيل
بدر المطيري
اكيد ست 😠😁😁😁
واحد منصف
الحمد لله دولة قوية واقتصادنا قوي والدولة تعطي الشعب وتستمر في ذلك والدولة لاتحتاج الى احد
fares
الله يقطع ذا الوجه

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