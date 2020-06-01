كلوب: قصة كفاح محمد صلاح ملهمة وتأثيره عربيا أمر لا يصدق

وكالات (صدى):
اعتبر المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب اللاعب المصري محمد صلاح ظاهرة لا تصدق بسبب تأثيره على العالم العربي، كما أن قصة كفاحه في البداية أمرا ملهما.
وقال كلوب بأنه يتعاطف مع قصص اللاعبين الأفارقة ورحلات كفاحهم من أجل الوصول للقمة مستشهدا بثنائي الريدز، محمد صلاح وساديو ماني، مردفا بانه من الصعب إيجاد الكثير من قصص الكفاح في اوروبا.
وأضاف كلوب سنجد ذلك بوضوح في بداية ساديو ماني بالسنغال، ومحمد صلاح، الذي كان يقضي 4 ساعات ونصف يوميا في الطريق للتدريبات، هذه أشياء غير موجودة هنا(أوروبا)، متابعا بأنه ما يفعله صلاح من تأثير على العالم العربي أمر لا يصدق.