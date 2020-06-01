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المملكة تتصدر بالمرتية الخامسة دولياً في الإستثمار بالشركات الناشئة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1238
المملكة تتصدر بالمرتية الخامسة دولياً في الإستثمار بالشركات الناشئة

الرياض (صدى):
كشف تقرير حديث عن منصة MAGNITT للشركات الناشئة عن تصدر المملكة في المرتبة الخامسة دولياً للإستثمار في الشركات الناشئة .

واحتلت المملكة نسبة 3% من تمويلات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبلغ إجمالي قيمتها في الربع الأول من 2020 فقط 277مليون دولار ما يعادل 1.038 مليار ريال .

كما جاء السعوديين في المرتبة التاسعة دولياً بين أكثر الجنسيات استثماراً في الشركات الناشئة ، إذ تفوق رجال الأعمال السعوديين بذلك على الفرنسيين والأمريكيين والألمان .

وجاءت أغلب التمويلات قبل أزمة الإغلاق التي شملت أغلب دول العال بسبب كورونا ، غير أن التوقعات تشير إلى تحسن الآداء مع عودة النشاط الإقتصادي وتوجه التعايش مع الأزمة في أغلب الدول .

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يرحم الملك فيصل
و لو الله ثم فلوس والبترول الخليجي الى تم إيقاف تصديره العالم كان مصر تابعة لاسرائيل
بدر المطيري
اكيد ست 😠😁😁😁
واحد منصف
الحمد لله دولة قوية واقتصادنا قوي والدولة تعطي الشعب وتستمر في ذلك والدولة لاتحتاج الى احد
fares
الله يقطع ذا الوجه

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