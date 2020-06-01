المملكة تتصدر بالمرتية الخامسة دولياً في الإستثمار بالشركات الناشئة

الرياض (صدى):
كشف تقرير حديث عن منصة MAGNITT للشركات الناشئة عن تصدر المملكة في المرتبة الخامسة دولياً للإستثمار في الشركات الناشئة .
واحتلت المملكة نسبة 3% من تمويلات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبلغ إجمالي قيمتها في الربع الأول من 2020 فقط 277مليون دولار ما يعادل 1.038 مليار ريال .
كما جاء السعوديين في المرتبة التاسعة دولياً بين أكثر الجنسيات استثماراً في الشركات الناشئة ، إذ تفوق رجال الأعمال السعوديين بذلك على الفرنسيين والأمريكيين والألمان .
وجاءت أغلب التمويلات قبل أزمة الإغلاق التي شملت أغلب دول العال بسبب كورونا ، غير أن التوقعات تشير إلى تحسن الآداء مع عودة النشاط الإقتصادي وتوجه التعايش مع الأزمة في أغلب الدول .