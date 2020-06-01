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روجينا توضح حقيقة تغريدتها المسيئة للكويتين

Time منذ يومين
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روجينا توضح حقيقة تغريدتها المسيئة للكويتين

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية روجينا حقيقة الصورة المنسوبة لها والتي تسئ للكويتين بعد الجدل الأخير المثار بسبب السنابية "ريم الشمري " .

وقالت روجينا عبر حسابها الشخصي : أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت.. أنا احترم الكويت شعبًا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت .

وكانت صورة منسوبة لـ"روجينا" من دورها في مسلسل "البرنس" قد ردت على السنابية المثيرة للجدل بعبارة اعتبرها الكويتين مسيئة قائلة "الكويت للكويتيين ! لولا المصريين كان زمانها للعراقيين يا عمري! " .

وأشعلت "الشمري" غضب كبير في الرأي العام المصري بعد إسائتها للوافدين المصريين في بلادها واصفة إياهم بالخدامين والمأجورين ومطالبة برحيلهم .

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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