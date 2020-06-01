روجينا توضح حقيقة تغريدتها المسيئة للكويتين

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية روجينا حقيقة الصورة المنسوبة لها والتي تسئ للكويتين بعد الجدل الأخير المثار بسبب السنابية "ريم الشمري " .
وقالت روجينا عبر حسابها الشخصي : أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت.. أنا احترم الكويت شعبًا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت .
وكانت صورة منسوبة لـ"روجينا" من دورها في مسلسل "البرنس" قد ردت على السنابية المثيرة للجدل بعبارة اعتبرها الكويتين مسيئة قائلة "الكويت للكويتيين ! لولا المصريين كان زمانها للعراقيين يا عمري! " .
وأشعلت "الشمري" غضب كبير في الرأي العام المصري بعد إسائتها للوافدين المصريين في بلادها واصفة إياهم بالخدامين والمأجورين ومطالبة برحيلهم .