بالفيديو.. «هيا الشعيبي» تدافع عن نفسها بعد تصريحاتها المسيئة للوافدين

خالد الظفيري (صدى):
دافعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن نفسها إزاء الهجوم الكبير عليها إثر انتقادها للوافدين في بلدها ومطالبتهم بالرحيل .
وظهرت "الشعيبي" في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد أن كلامها عن الوافدين المخالفين وأن وطنهم ملزم بهم في ظل أزمة كورونا .
وأضافت: كان نفسي في الكويت يكون عندنا نفس مشهد الصين وهما بيودعوا الدكاترة بعد انتهاء أزمة كورونا.. لكن إحنا المصبية عندنا مش في أهل الكويت لكن المصيبة في الأجانب والوافدين الموجودين عندنا والمخالفين والبلاوي اللي عندنا .
وكانت "الشعيبي " قد وجهت انتقادات حادة بعد تأكيدها أن الوافدين يشغلون المستشفيات على حساب لكويتين وأنهم سبب الكورونا ويجب طردهم من الكويت.