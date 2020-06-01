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بالفيديو.. «هيا الشعيبي» تدافع عن نفسها بعد تصريحاتها المسيئة للوافدين

Time منذ يومين
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بالفيديو.. «هيا الشعيبي» تدافع عن نفسها بعد تصريحاتها المسيئة للوافدين

خالد الظفيري (صدى):
دافعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن نفسها إزاء الهجوم الكبير عليها إثر انتقادها للوافدين في بلدها ومطالبتهم بالرحيل .

وظهرت "الشعيبي" في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد أن كلامها عن الوافدين المخالفين وأن وطنهم ملزم بهم في ظل أزمة كورونا .

وأضافت: كان نفسي في الكويت يكون عندنا نفس مشهد الصين وهما بيودعوا الدكاترة بعد انتهاء أزمة كورونا.. لكن إحنا المصبية عندنا مش في أهل الكويت لكن المصيبة في الأجانب والوافدين الموجودين عندنا والمخالفين والبلاوي اللي عندنا .

وكانت "الشعيبي " قد وجهت انتقادات حادة بعد تأكيدها أن الوافدين يشغلون المستشفيات على حساب لكويتين وأنهم سبب الكورونا ويجب طردهم من الكويت.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ناصح
الغاء الدوري اولا لان صحة البشر اهم واسماء من ينادي بستمراره يهمه بطوله حتى لو تضررو الاخرين,,الصلاةبتباعدوالكوره يتلاحم المهم بطوله عند الاخرين,,,,,, ربنا لاتزغ قلوبنا,,تحياتي
احمد
البركه بالفوائد الربويه اللي تفرضها على المواطن الغلبان وفوائدها أكبر فوائد بالعالم . ولايهود بني قريضه

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