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الإصول الإحتياطية للمملكة بالخارج 1.68 تريليون ريال

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الإصول الإحتياطية للمملكة بالخارج 1.68 تريليون ريال

الرياض (صدى):
كشفت تقارير أن أصول المملكة بلغت في نهاية شهر "أبريل" الماضي 1.682 تريليون ريال مقابل 1.775 تريليون ريال بنهاية مارس، السابق، وبذلك تكون متراجعة 5.2 أي بما يعادل 92.8 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الإحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"الذهب وحقوق السحب الخاصة، والإحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والأجنبي والودائع بالخارج، إضافة إلى الإستثمارات في أوراق مالية بالخارج

واستندت التقارير إلى بيانات مؤسسة النقد "ساما"، وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من الانخفاض في الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، كما ان الأصول تراجعت الأصو الإحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أبريل، على أساس سنوي 11.2% بما يعادل 211.7 مليار ريال بعد أن كانت 1.894 تريليون بنهاية الشهر نفسه 2019.

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يرحم الملك فيصل
و لو الله ثم فلوس والبترول الخليجي الى تم إيقاف تصديره العالم كان مصر تابعة لاسرائيل
بدر المطيري
اكيد ست 😠😁😁😁
واحد منصف
الحمد لله دولة قوية واقتصادنا قوي والدولة تعطي الشعب وتستمر في ذلك والدولة لاتحتاج الى احد
fares
الله يقطع ذا الوجه

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