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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق) حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , )الرياض , المدينة المنورة، نجران) فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات( الباحة ، عسير , جازان ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هل الحجم الذري نتيجة درجة اختلاف ثبات وحدة العنصر المغناطيسية أم أن الحجم الذري سبب تحديد درجة الثقالة العددية المغناطيسية ؟؟
ابوخالد
الله يستر
د محمد ماجد بخش
كيف يؤثر الثقل النووي على درجتي الثبات الممثلة لوحدة العنصر ( الدرجة الثقالية العددية الفراغية والدرجة الفراغية العددية المغناطيسية ) ؟؟
ناصر
لاتستعجلو قريبا سيكون مصيرها الشارع اانها فقدت ايمانها واهلها انتظرو قليلا سترونها مشرده او عاهره بلمال
د محمد ماجد بخش
الفترة الفراغية الممثلة لتصاعد تمثيل درجة الثقل العددية - هذه الزيادة المفترض فيها زيادة الحجم الذري داخل الفترة على الأقل ولكن الزيادة لا تستمر . تصل لقمة وسط الفترة ثم تعاود الانخفاض - والسبب درجة المغناطيسية الممثلة والمرتبطة بوحدة الذرة ووحدة العنصر الممثلتان بدرجة الثقل العددية أو وحدة العنصر البنائية الممثلة بمجموع وحدات العناصر أو بمجموع ذرات العنصر

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