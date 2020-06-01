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ابن مساعد يجلد مذيعة الجزيرة

Time منذ ساعتين
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ابن مساعد يجلد مذيعة الجزيرة

الرياض (صدى):
دخلت مذيعة قناة الجزيرة المرتزقة غادة عويس في جدال محسوم أمره مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، حول عدم موضوعية قناة الجزيرة القطرية والسياسة التحريضية المكشوفة للجميع التي يتبعها جميع العاملين فيها.

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد قارن بين إعلاميي قناة العربية، وقناة الجزيرة قال إنه: " يندر أن تجد في تغريدات إعلاميي قناة العربية (غير السعوديين تحديدًا) هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي " .

وأضاف: " بينما جميع إعلاميي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لايمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة " .

وردت عويس على تغريدة الأمير عبد الرحمن ردا فقيرا بقولها: " ما تقرأه في تغريداتنا وتعتبره هجوماً على السعودية وحكامها، هو أقلّ الواجب تجاه نظام طالب بإقفال أهمّ صرح إعلامي في العالم العربي وحرّض على إعلامييه ".

ومن جانبه رد الأمير عبد الرحمن على المرتزقة قائلا: " يكون ما تقولين صحيحًا لو لم يكن سلوكًا جمعيًا يوميًا لا يدع مجالًا للشك أنه من مقتضيات الوظيفة أو ضمن بند مكافآتها ثم أن طلب إقفالكم قديم وجاء تميم ووقع اتفاقًا وتحولتم حينها الى حمائم في منتهى الوداعة تجاه السعودية .. أي أنكم تتصرفون وفق مقتضيات القضية وبالريموت والمال " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هل الحجم الذري نتيجة درجة اختلاف ثبات وحدة العنصر المغناطيسية أم أن الحجم الذري سبب تحديد درجة الثقالة العددية المغناطيسية ؟؟
ابوخالد
الله يستر
د محمد ماجد بخش
كيف يؤثر الثقل النووي على درجتي الثبات الممثلة لوحدة العنصر ( الدرجة الثقالية العددية الفراغية والدرجة الفراغية العددية المغناطيسية ) ؟؟
ناصر
لاتستعجلو قريبا سيكون مصيرها الشارع اانها فقدت ايمانها واهلها انتظرو قليلا سترونها مشرده او عاهره بلمال
د محمد ماجد بخش
الفترة الفراغية الممثلة لتصاعد تمثيل درجة الثقل العددية - هذه الزيادة المفترض فيها زيادة الحجم الذري داخل الفترة على الأقل ولكن الزيادة لا تستمر . تصل لقمة وسط الفترة ثم تعاود الانخفاض - والسبب درجة المغناطيسية الممثلة والمرتبطة بوحدة الذرة ووحدة العنصر الممثلتان بدرجة الثقل العددية أو وحدة العنصر البنائية الممثلة بمجموع وحدات العناصر أو بمجموع ذرات العنصر

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