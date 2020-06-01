إصابات البرازيل تتخطى النصف مليون

برازيليا (صدى):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى أكثر من نصف مليون حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.
وسجلت الوزارة 480 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 29 ألف وفاة، وهو رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.
يذكر أن الولايات المتحدة زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا، رغم تحذيرات طبية من مخاطر الدواء المخصص أصلا لعلاج الملاريا.
ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار، بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.