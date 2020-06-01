زوج شقيقة محمد رمضان يقضي الساعات الأولى بعد زفافه في قسم الشرطة

القاهرة (صدى):
قضى زوج شقيقة الممثل المصري محمد رمضان، الساعات الأولى بعد حفل الزفاف في قسم الشرطة، حيث ألقي القبض عليه لاقامته حفل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المصري بمنع الاحتفالات والتجمعات.
وخرج حسام حامد زوج إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان من قسم الشرطة بعد التحقيق معه، حيث أخطر ضابط التحقيقات بالقسم بأن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وخرج من القسم متجها إلى عش الزوجية.
وأثار حفل الزفاف استنكار عدد كبير من المصريين، بسبب التهاون بإجراءات التباعد الاجتماعي، وظهور الحضور في عدة مقاطع غير مرتدين للكمامات، إذ اكتفى العروسان بارتداء الكمامة أثناء جلسة التصوير فقط .
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