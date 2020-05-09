«الشناوي» يتوعد بمقاضاة غادة عبدالرازق  

القاهرة (صدى):
علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي على اتهامات مواطنته الفنانة غادة عبد الرازق بأنه يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال الفنية.
وتقدم الشناوي بشكوى إلى نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها، كما حرر النقابة شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرازق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.
وقال الشناوي إن النقيب وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، معتبرا أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، كما تساءل:" لماذا سكتت غادة عبدالرازق طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة ".
وأوضح الشناوي أنه يرفض أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال الصادرة عن الفنانة المصرية، خاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه، لذلك لابد من رد قضائي عليه ".