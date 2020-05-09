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الأعداد السابقة للصحيفة

أوباما يصف «ترامب» بـ«الفوضوي» في مكالمة مسربة

Time منذ ساعة
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أوباما يصف «ترامب» بـ«الفوضوي» في مكالمة مسربة

وكالات (صدى):
وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء كورونا بالفوضوي، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع أعضاء سابقين في إدارته، وفق ما أفاد به مصدر مطلع السبت.

ونأى أوباما بنفسه إلى حد كبير عن الجدل الدائر حاليا حتى عندما جرى تحميله وإدارته الديمقراطية المسؤولية عن مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بتوفير إمدادات كافية لمحاربة الوباء الذي أودى بحياة ما يزيد على 75000 أمريكي.

ولكن خلال اتصاله أمس الجمعة مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته حث أوباما أنصاره على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان موقع "ياهو نيوز"، أول من نشر محتوى هذه المكالمة لكن مصدرا مطلعا أكد لرويترز لاحقا صحة هذا المضمون.

وقال أوباما إن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه"، مضيفا: "نحن في معركة مع تلك التوجهات طويلة المدى وتعني أن تكون أنانيا وصاحب عقلية قبلية ومثيرا للانقسام وتنظر الى الآخر بوصفه عدو، وهو ما أصبح اتجاها أقوى داخل المجتمع الأمريكي".

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ماغيري
كل واحد يحط بالو من لغاليفو 🙊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كويس خل الناس تسري مشي😊😂
g طـــــن
اعقب وابلع العافيه يادجاجه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
فا رس
هي الخسرانه

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