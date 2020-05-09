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رئيس اتحاد هايتي يمارس الجنس مع فتيات مراهقات بالفريق الوطني (فيديو)

Time منذ 14 ساعة
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رئيس اتحاد هايتي يمارس الجنس مع فتيات مراهقات بالفريق الوطني (فيديو)

وكالات (صدى):
اهتزت أنحاء هايتي إثر انتشار مزاعم حول اغتصاب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم فتيات مراهقات بالفريق الوطني، فيما أنكر إيف جان بارت ارتكاب أي مخالفات أو جريمة، وذلك أثناء التحقيق معه.

ومن جانبه أوضح إيف جان بارت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP): "الطريقة الوحيدة لوقف هذه الفضيحة من الأكاذيب الشاملة، هي بالتحديد النظر في الأمر وإبراز الحقيقة".

وبدأ الأمر بتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" حول أن أن فتيات مراهقات كن يعشن في منشأة للتدريب على كرة القدم خارج العاصمة بورت أو برنس تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وكشفت الصحية أن هناك اثنتين من القاصرات على الأقل خضعن لعمليات إجهاض بعد أن اغتصبهن جان بارت، بحسب زميلاتهن اللواتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي وتعرضن للضغط من أجل الصمت حيال ذلك.

وانتشر فيديو لرئيس الاتحاد المتهم ؛ حيث ظهر بلا خجل وهو يتحسس جسد فتاة صغيرة بشكل غير لائق.

وفي لقطة أخرى، شاهدتها وكالة الأنباء الفرنسية كان جان بارت جالسا بجانب لاعبة شابة على الأريكة أثناء مقابلة، ويده على كتفها طوال الفيديو الذي مدته سبع دقائق.

 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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