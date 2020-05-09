رسالة واتساب تدفع ربة منزل لقطع العضو الذكري لزوجها 

القاهرة (صدى):
قامت ربة منزل بقطع العضو الذكرى لزوجها، بعد تخديره، مستخدمة سكين المطبخ، وذلك لرؤيتها محادثات " واتس اب " على هاتفه المحمول التي تؤكد علاقته بإحدى السيدات.
وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغا يفيد بوصول عامل يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.
وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة قامت بمغافلة زوجها أثناء نومه وأقدمت على فعلتها ثم لاذت بالفرار.
وعلى الفور، ألقت الشرطة المصرية القبض على الزوجة، وبتضيق الخناق عليها ومواجهتها بالواقعة، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة ، وقالت إن زوجها متعدد العلاقات النسائية ودائما ما كانت تحذره من كثرة العلاقات مع النساء.