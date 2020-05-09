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رسالة واتساب تدفع ربة منزل لقطع العضو الذكري لزوجها 

Time منذ 14 ساعة
Views 15138
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رسالة واتساب تدفع ربة منزل لقطع العضو الذكري لزوجها 

القاهرة (صدى):
قامت ربة منزل بقطع العضو الذكرى لزوجها، بعد تخديره، مستخدمة سكين المطبخ، وذلك لرؤيتها محادثات " واتس اب " على هاتفه المحمول التي تؤكد علاقته بإحدى السيدات.

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغا يفيد بوصول عامل يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة قامت بمغافلة زوجها أثناء نومه وأقدمت على فعلتها ثم لاذت بالفرار.

وعلى الفور، ألقت الشرطة المصرية القبض على الزوجة، وبتضيق الخناق عليها ومواجهتها بالواقعة، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة ، وقالت إن زوجها متعدد العلاقات النسائية ودائما ما كانت تحذره من كثرة العلاقات مع النساء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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