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الطريقة الصحيحة لإنقاذ الغريق دون تعريض حياتك للخطر 

Time منذ 14 ساعة
Views 2371
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الطريقة الصحيحة لإنقاذ الغريق دون تعريض حياتك للخطر 

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يغفل الكثير من الأشخاص الطريقة الصحيحة لإنقاذ الغريق، حيث يشاهد البعض شخصًا غارقًا في حمام سباحة أو في البحر.

ونستعرض الطريقة الصحيحة لإنقاذ الغريق دون أن تعرضه أو تعرض نفسك للخطر، فإذا كان الفريق واعيا:لا تقفز في الماء لتنقذ الفريق، مد يدك او مد عصا إلى الحريق، تسرب اللعاب من الفم، و إذا لم تتمكن من الوصول له، ارمى للغريق حبل

ثم اسحبه إلى خارج الماء.

وفي حال كان الغريق فاقدا للوعي: لا تقفز في الماء لتنقذ المريض إذا لم تكن مدربا على الإنقاذ، اطلب المساعدة باتصالك على الدفاع

المدني 998، أو باستدعائات لمسؤول الإنقاذ، اتصل علي 997 ليتم إسعاف الغريق.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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