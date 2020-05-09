نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«سكني» يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج

Time منذ ساعتين
Views 1702
«سكني» يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج

الرياض (صدى):
أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء ، ويأتي ذلك استمراراً لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة تلائم جميع حاجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (هنا) ، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن جميع الاستفسارات حول المشاريع.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع "الدانة الغربي" يتميز بموقع إستراتيجي بجوار كلية البنات، وسهل الوصول اليه في مدينة الخرج على بعد 1 كم من جامعة الأمير سطام وبالقرب من طريق الملك عبد الله ومن المراكز التجارية الكبرى، وتبلغ مساحة المشروع السكني 39.042 م2 ويُوفرّ 116 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا في 4 نماذج مختلفة، وتتراوح مساحات الوحدات من 232 إلى 285 م2 وتبدأ أسعارها من 680 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتتميز الفلل بتصاميم عصرية مع استغلال رائع للمساحات الداخلية ، ومساحات خارجية واسعة تحقق خصوصية السكن وجودة عالية في التنفيذ، ويحتوي المخطط على العديد من الخِدْمات والمرافق العامة.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتها، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين ، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقاما قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ماغيري
كل واحد يحط بالو من لغاليفو 🙊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كويس خل الناس تسري مشي😊😂
g طـــــن
اعقب وابلع العافيه يادجاجه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
فا رس
هي الخسرانه

أخر الأخبار

فيصل الخميسي يوضح حالات يمكن فيها اختراق واتساب بسهولة  (فيديو)
فيصل الخميسي يوضح حالات يمكن فيها اختراق واتساب بسهولة  (فيديو)
Time منذ 14 دقيقة Views 1380
فينجر يتوقع الثنائي الذي سيخلف رونالدو وميسي في صراع الأفضل
فينجر يتوقع الثنائي الذي سيخلف رونالدو وميسي في صراع الأفضل
Time منذ 51 دقيقة Views 1492
«الشناوي» يتوعد بمقاضاة غادة عبدالرازق  
«الشناوي» يتوعد بمقاضاة غادة عبدالرازق  
Time منذ 57 دقيقة Views 1602
هيا الشعيبي تبكي بسبب موجة الانتقادات الشرسة
هيا الشعيبي تبكي بسبب موجة الانتقادات الشرسة
Time منذ ساعة Views 689
تعليق اعلامية بعد الابلاغ على تجمع لاصدقائها
تعليق اعلامية بعد الابلاغ على تجمع لاصدقائها
Time منذ ساعة Views 504
لتعرف سبب آلام الرقبة
لتعرف سبب آلام الرقبة
Time منذ ساعة Views 596
نمر الجاغوار يفترس تمساح
نمر الجاغوار يفترس تمساح
Time منذ ساعة Views 609
مواطن يوثق حادث غريب
مواطن يوثق حادث غريب
Time منذ ساعة Views 568
غزوة بدر (17 رمضان سنة 2هـ)
غزوة بدر (17 رمضان سنة 2هـ)
Time منذ ساعة Views 169
الشغل على قد النية
الشغل على قد النية
Time منذ ساعة Views 455