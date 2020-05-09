فهد المولد: واحدة من أصعب السنوات مرت عليّ أشوف الاتحاد يعاني وأتفرج من بعيد

طلال الغامدي (صدى):

وجه فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، رسالة إلى الاتحاديين، وذلك بمناسبة نهاية فترة إيقافه التي استمرت لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وقال المولد عبر حسابه في تويتر: “أشكر الجمهور السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة على وقفتهم مع فهد.. واحدة من أصعب السنوات مرت عليا أشوف الاتحاد يعاني وأنا موقوف أتفرج من بعيد، لعل هذي العقوبة بينت لي أشياء كثيرة وتعلمت منها الكثير، وبإذن الله أنجح برفقة زملائي اللاعبين على إسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات”.

وأضاف : وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وشكر خاص للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وشكر إدارة النادي وأعضاء شرف النادي وزملائي اللاعبين في الدوري السعودي وبالأخص رئيس النادي أنمار الحائلي وأحمد الكعكي نائب الرئيس، والأستاذ حاتم باعشن والأستاذ لؤي ناظر، شكرًا من القلب، وشكر خاص للأستاذ نواف المقيرن من الناس الي وقفوا معايا وكان متواصل معايا و كان سند لي”.