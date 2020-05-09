نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

فهد المولد: واحدة من أصعب السنوات مرت عليّ أشوف الاتحاد يعاني وأتفرج من بعيد

Time منذ 8 دقائق
Views 1176
فهد المولد: واحدة من أصعب السنوات مرت عليّ أشوف الاتحاد يعاني وأتفرج من بعيد

طلال الغامدي (صدى):
وجه فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، رسالة إلى الاتحاديين، وذلك بمناسبة نهاية فترة إيقافه التي استمرت لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وقال المولد عبر حسابه في تويتر: “أشكر الجمهور السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة على وقفتهم مع فهد.. واحدة من أصعب السنوات مرت عليا أشوف الاتحاد يعاني وأنا موقوف أتفرج من بعيد، لعل هذي العقوبة بينت لي أشياء كثيرة وتعلمت منها الكثير، وبإذن الله أنجح برفقة زملائي اللاعبين على إسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات”.

وأضاف : وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وشكر خاص للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وشكر إدارة النادي وأعضاء شرف النادي وزملائي اللاعبين في الدوري السعودي وبالأخص رئيس النادي أنمار الحائلي وأحمد الكعكي نائب الرئيس، والأستاذ حاتم باعشن والأستاذ لؤي ناظر، شكرًا من القلب، وشكر خاص للأستاذ نواف المقيرن من الناس الي وقفوا معايا وكان متواصل معايا و كان سند لي”.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

أخر الأخبار

إعلان موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا
إعلان موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا
Time منذ 3 دقائق Views 1068
احرج المذيعة في البث
احرج المذيعة في البث
Time منذ 3 دقائق Views 121
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 4 دقائق Views 157
في عز كورونا يصلون التراويح جماعة
في عز كورونا يصلون التراويح جماعة
Time منذ 5 دقائق Views 173
شاهد.. تحول حي النكاسة العشوائي بعد أعمال التطوير
شاهد.. تحول حي النكاسة العشوائي بعد أعمال التطوير
Time منذ 5 دقائق Views 1208
لحظة انقاذ بقرة سقطت في حفرة
لحظة انقاذ بقرة سقطت في حفرة
Time منذ 5 دقائق Views 156
تراث من الأواني المنزلية
تراث من الأواني المنزلية
Time منذ 6 دقائق Views 140
فهد المولد: واحدة من أصعب السنوات مرت عليّ أشوف الاتحاد يعاني وأتفرج من بعيد
فهد المولد: واحدة من أصعب السنوات مرت عليّ أشوف الاتحاد يعاني وأتفرج من بعيد
Time منذ 8 دقائق Views 1176
شاهد.. متطوع يضرب وافدًا بوحشية جاء للحصول على وجبة إفطار بالكويت
شاهد.. متطوع يضرب وافدًا بوحشية جاء للحصول على وجبة إفطار بالكويت
Time منذ 12 دقيقة Views 444
أرامكو: نلتزم بالمحافظة على التنوع الحيوي
أرامكو: نلتزم بالمحافظة على التنوع الحيوي
Time منذ 19 دقيقة Views 1278