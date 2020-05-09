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الأعداد السابقة للصحيفة

أرامكو: نلتزم بالمحافظة على التنوع الحيوي

Time منذ 19 دقيقة
Views 1278
أرامكو: نلتزم بالمحافظة على التنوع الحيوي

علي القحطاني (صدى):
أكدت شركة النفط العملاقة «أرامكو»، اليوم السبت، على التزامها بالحفاظ على التنوع الحيوي في إطار المواقع التي تعمل بها.

وغردت عملاق النفط عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة : "يشكل موقع المملكة العربية السعودية بيئة جذابة لـ 16% من الطيور المهاجرة النادرة ".

وأضافت: "نلتزم في أرامكو السعودية بالمحافظة على التنوع الحيوي في مناطق أعمالنا ".

ولفتت إلى أن أعمال صناعة النفط والغاز تحقق التوافق مع المتطلبات البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن أعمال هذا القطاع تتعارض مع الإدارة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، موضحة أن العلماء وجدوا محميات للتنوع البيولوجي متعايشة إلى جانب مناطق أعمال أرامكو السعودية.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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