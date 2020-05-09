أرامكو: نلتزم بالمحافظة على التنوع الحيوي

علي القحطاني (صدى):

أكدت شركة النفط العملاقة «أرامكو»، اليوم السبت، على التزامها بالحفاظ على التنوع الحيوي في إطار المواقع التي تعمل بها.

وغردت عملاق النفط عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة : "يشكل موقع المملكة العربية السعودية بيئة جذابة لـ 16% من الطيور المهاجرة النادرة ".

وأضافت: "نلتزم في أرامكو السعودية بالمحافظة على التنوع الحيوي في مناطق أعمالنا ".

ولفتت إلى أن أعمال صناعة النفط والغاز تحقق التوافق مع المتطلبات البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن أعمال هذا القطاع تتعارض مع الإدارة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، موضحة أن العلماء وجدوا محميات للتنوع البيولوجي متعايشة إلى جانب مناطق أعمال أرامكو السعودية.