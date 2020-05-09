الجاسم للحكومة:«ماذا يفعل من لديه أكثر من زوجة أثناء الحظر الشامل!»(فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
وجه الإعلامي وليد الجاسم سؤالا للحكومة الكويتية بعد تطبيق الحظر الشامل للحد من تفشي فيروس كورونا، قائلا:" ماذا يفعل من لديه أكثر من زوجة أثناء الحظر الشامل؟ ".
وقال الجاسم خلال تصريحات تلفزيونية:" شو نراعي حلالنا ومصالحنا ومزارعنا، ماذا يفعل من لديه بيتين وزوجتين والله العظيم لا أدري في مثل ظروف الحظر الشامل وش يسوي ".
وكانت الكويت أعلنت تطبيق " الحظر الشامل " اعتبارا من الرابعة مساء يوم الأحد 10 مايو أيار وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعرب وزيرا الداخلية والصحة عن الأمل في عودة الحياة تدريجيا بعد انتهاء فترة الحظر.