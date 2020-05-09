المديرية العامة للسجون توضح القضايا التي شملتها خدمة فرجت (فيديو)

الرياض (صدى):

أوضح الدكتور بندر الخرمي؛ مدير إدارة الإعلام بالمديرية العامة للسجون، اليوم السبت، أن خدمة فرجت تتيح للمقيمين والمواطنين التبرع من أجل المحكوم عليهم في القضايا المالية.

وأكد "الخرمي" عبر "الإخبارية" أنه تضمن خدمات فرجت القضايا المالية فقط؛ ولا يمكن الحصول على استفادة منها في حالة تورط الشخص في قضايا جنائية.

وأوضح أنه يمكن التأكد من صدق الشخص الذي يحتاج إلى تسديد ديونه من خلال أبشر وناجز من خلال إدخال رقم الفاتورة.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، أطلقت ، اليوم عبر منصة «أبشر» الإلكترونية خدمة «فُرِجَت».

وتهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم.

ويسمح النظام بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية.

ويستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها واختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته.