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المديرية العامة للسجون توضح القضايا التي شملتها خدمة فرجت (فيديو)

Time منذ 47 دقيقة
Views 1538
المديرية العامة للسجون توضح القضايا التي شملتها خدمة فرجت (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور بندر الخرمي؛ مدير إدارة الإعلام بالمديرية العامة للسجون، اليوم السبت، أن خدمة فرجت تتيح للمقيمين والمواطنين التبرع من أجل المحكوم عليهم في القضايا المالية.

وأكد "الخرمي" عبر "الإخبارية" أنه تضمن خدمات فرجت القضايا المالية فقط؛ ولا يمكن الحصول على استفادة منها في حالة تورط الشخص في قضايا جنائية.

وأوضح أنه يمكن التأكد من صدق الشخص الذي يحتاج إلى تسديد ديونه من خلال أبشر وناجز من خلال إدخال رقم الفاتورة.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، أطلقت ، اليوم عبر منصة «أبشر» الإلكترونية خدمة «فُرِجَت».

وتهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم.

ويسمح النظام بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية.

ويستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها واختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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