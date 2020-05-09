وثائق مسربة تفضح تجسس أردوغان على معارضية خارج تركيا

أنقرة (صدى):

فضحت وثائق سرية مسربة قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنشطة مراقبة غير قانونية وجمع معلومات نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وكشفت الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن أنشطة مراقبة أ، جواسيس أتراك كانوا يجمعون بنشاط معلومات استخباراتية في عدة دول، هي: الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا، واليونان، والنرويج، ورومانيا، والبرازيل، وأنجولا، وجنوب أفريقيا، ومصر، والعراق، وأوزباكستان، وباكستان، وقيرغيزستان.

وأوضحت الوثائق أن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها كانت بشأن منتقدي الحكومة في تلك الدول، و أرسلت إلى إدارة تختص بمكافحة الجرائم ضد الأمن القومي، وهي إدارة خاصة تأسست في 12 مايو عام 2016 بالعاصمة أنقرة.