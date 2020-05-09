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وزارة الشؤون البلدية تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة "بلدي"

Time منذ 57 دقيقة
Views 1431
وزارة الشؤون البلدية تطلق خدمة الرخص الفورية لبناء المستودعات عبر منصة "بلدي"

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة "الرخص الفورية لبناء مستودع" عبر منصة "بلدي", مشيرة إلى أن تفعيل هذه الخدمة يتم تدريجياً على عدة مراحل, حيث انطلقت على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلاً على بقية مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرصها على حوكمة وأتمتة الخدمات والإجراءات بهدف تقليص المدة الزمنية واختصار الإجراءات على المستفيدين والمستثمرين لاستخراج رخصة بناء المستودعات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الدفاع المدني، من مباشرة عملها في المشاريع بشكل فوري، بالإضافة إلى تفعيل خيار "البحث على الخريطة" الذي يمكّن المستفيد من تحديد موقع أرض بناء المستودع، ومعرفة الخدمات التشغيلية المتاحة فيها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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